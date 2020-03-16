Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 15:00 — ИА Регнум. В Смольном предлагают малому и среднему бизнесу перейти на выпуск масок, средств индивидуальной защиты и антисептиков. Идею озвучил 16 марта глава комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Медицинские маски

Соловейчик заметил, что сегмент малого и среднего бизнеса — достаточно гибкий. Комитет предлагает оценить потребность Петербурга в средствах индивидуальной защиты, предложить небольшим предприятиям перейти на производства средств личной гигиены, дать госгарантии под закупку оборудования для производства антисептиков.

В числе финансовых мер поддержки Смольный предлагает обеспечить средства для льготных займов по ставке 0,5−1% до 3−5 млн рублей, снизить ставки по программе микрофинансирования в сфере выпуска защитных и дизенфицирующих средств до 1% годовых, снизить ставки вознаграждения фонда в сфере выпуска такой продукции до 0,1%.

Чиновники уже поговорили с руководством основных сетевиков, и сетевые гипермаркеты X5 Retail Group, «ОКЕЙ», «Лента», «Магнит», «АШАН» готовы к срочному увеличению закупок масок и антисептиков у новых поставщиков.