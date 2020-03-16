Санкт-Петербург, 16 марта, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Руководство государственного музейного комплекса «Исаакиевский собор», в который также входят храм Спаса на крови и часовня-музей при храме, приняло решение усилить меры по дезинфекции в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 16 марта в музее.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Несмотря на то, что в музейном комплексе не отмечают увеличения количества посетителей, меры предосторожности в связи с нависшей угрозой распространения коронавируса усилили. Так, все ручки дверей, турникеты и прочие предметы, к которым может прикасаться большое количество людей, подвергаются постоянной чистке.

«Нами введены дополнительные меры дезинфекции, чаще протираем пол, а также дополнительно дезинфицируем те предметы, за которые посетители берутся», — уточнили в музее.

Однако ограничений на вход в Исаакиевский собор, Спас на крови и часовню пока не установлено.