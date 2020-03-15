Москва, 15 марта, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой и первому вице-премьеру Андрею Белоусову доложить о плане первоочередных мер по развитию экономики и социальной стабильности. Об этом 15 марта он сообщил на совещании по экономической ситуации в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Рассмотреть предложения, высказанные на совещании, для их возможного включения в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности», — говорится в стенограмме встречи, опубликованной на сайте правительства РФ.

Голикова и Белоусов должны подготовить предложения и доложить их на совещании, которое состоится 16 марта 2020 года.

Напомним, ранее в пресс-службе правительства России сообщили о создании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны. Организовать его работу было поручено заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко и руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко.