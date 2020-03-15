Буэнос-Айрес, 15 марта, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Решение о закрытии на 30 дней въезда в страну для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса приняли власти Аргентины. Об этом 15 марта сообщает официальный вестник страны.

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В заявлении сказано о запрете на въезд в страну для всех иностранных граждан-нерезидентов, которые за последние две недели посещали страны, затронутые вспышкой коронавируса.

О каких именно странах идёт речь, в документе не сказано.

На настоящее время в Аргентине выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом, двое из них скончались.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в сфере здравоохранения Аргентины режима ЧС сроком на один год с приостановкой авиасообщения сроком на один месяц.