Грозный, 14 марта, 2020, 21:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал региональных чиновников не паниковать из-за распространения коронавируса. Его слова приводит BBC.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае, мол, вирус. Боятся, что он (вирус) придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь», — сказал Кадыров.

Он также добавил, что те, у кого есть здоровье, перенесут вирус, а те, у кого нет, — не перенесут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне находятся под наблюдением из-за коронавируса семь человек, прибывшие недавно из-за границы. Инфекция у них пока не выявлена.

Трое из находящихся на карантине вернулись из Италии на прошлой неделе. Четверо прибыли 12 марта из Южной Кореи.

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