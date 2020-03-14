Москва, 14 марта, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Зарубежные визиты глава Российской Федерации Владимир Путин в ближайшее время совершать не планирует. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ТАСС.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Нет, не планирует (глава РФ Владимир Путин совершать зарубежные визиты)», — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории страны.

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