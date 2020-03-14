Москва, 14 марта, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Всем членам Совфеда запрещен выезд за рубеж. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Zac allan КПП на границе

«Всем членам Совета Федерации запрещен выезд за рубеж, за исключением каких-то экстраординарных случаев», — сказала Матвиенко.

Она просит сенаторов в экстренных случаях писать на ее имя заявление, и каждая просьба будет рассматриваться отдельно.

«Я прошу всех выезда за рубеж, если есть такая необходимость, идти писать заявление, я буду давать согласие на выдачу зарубежных паспортов. Мы не можем остановить нашу работу, вы должны быть в форме. Просьба с пониманием отнестись к этому пожеланию, и не подвести в первую очередь ни себя, ни нас», — сказала Матвиенко.

Она привела в пример ситуацию в Госдуме, когда депутат от ЛДПР Сергей Катасонов не провел в карантине положенного срока и пришел на заседание.