Санкт-Петербург, 13 марта, 2020, 15:23 — ИА Регнум. Беспартийный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник отправил запрос в городское правительство, беспокоясь о здоровье и благополучии вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова. Документ датирован 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Максим Соколов в Заксобрании Петербурга

Накануне Telegram-канал «ГУД`ок» заявил, что у Соколова якобы закончился отпуск, но он до сих пор может находиться под карантином, так как вернулся из Италии. В Смольном же утверждают, что вице-губернатор по сей день находится в законном отпуске.

Тем не менее, такие предположения встревожили депутата, в связи с чем он написал в Смольный, вице-губернаторам Валерию Пикалеву — руководителю оперативного штаба по коронавирусу в Петербурге — и Олегу Эргашеву, курирующему городское здравоохранение.

В документе Резник просит сообщить, «проверял ли штаб и органы здравоохранения факт визита Соколова в страны», где есть вспышки коронавирусной инфекции.

«Были ли приняты меры по изоляции Соколова в случае, если его визит подтвердился? Взяты ли у Соколова анализы? Каковы их результаты? Понесет ли вице-губернатор Соколов дисциплинарное взыскание из-за нарушения рекомендации не посещать чиновниками страны, где есть зараженные коронавирусом?» — интересуется парламентарий.

Как сообщало управление Роспотребнадзора по Петербургу, на 12 марта городе зарегистрировано два лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, завезённые из Италии. На стационарном лечении с признаками ОРВИ остаются 129 пациентов, в том числе девять детей, всех проверяют на коронавирус.