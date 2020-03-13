Санкт-Петербург, 13 марта, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В числе прочих мер в регионе запрещены все массовые мероприятия с численностью участников более 300 человек. О подробностях вводимых мер сообщает пресс-служба областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленинградской области

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Жительница города Кудрово заболела, вернувшись из Италии. В удовлетворительном состоянии она помещена в больницу им. Боткина в Петербурге.

Особое внимание в постановлении губернатора Ленобласти уделяется медицинским и социальным учреждениям. Они должны быть полностью укомплектованы и оборудованы диспенсерами-антисептиками.

Кроме того, областная администрация рекомендует местным жителям и работодателям воздержаться от поездок за рубеж, командировок и проведения мероприятий. При этом предлагается активизировать дистанционное проведение собраний, совещаний и проверять сотрудников на наличие вирусных инфекций.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в массовом скоплении людей, также рекомендовано проводить ежедневные дезинфицирующие мероприятия. Органам исполнительной власти, в свою очередь, указано отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан.

Также глава региона рекомендует органам местного самоуправления организовать оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением корнавирусной инфекции на территории районов области.

Напомним, аналогичные запретительные и карантинные меры из-за коронавируса введены в Санкт-Петербурге.