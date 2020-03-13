Санкт-Петербург, 13 марта, 2020, 14:41 — ИА Регнум. В Петербурге запретят массовые мероприятия численностью от одной тысячи человек из-за эпидемии коронавирусной инфекции и потребуют самоизоляции от прибывших из-за границы. Постановление уже подписал губернатор региона Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость в тумане

На данный момент в Петербурге подтвержденный диагноз коронавируса поставили только двоим пациентам, еще один обнаружился 13 марта в соседней Ленинградской области, большая часть российских заболевших находится в Москве. При этом, например, в столице запрещены массовые мероприятия численностью до 5 тыс. граждан.

Постановление губернатора Санкт-Петербурга запрещает собираться от 1 тыс. человек с 16 марта до 30 апреля 2020 года. Речь идет о театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятиях.

Петербуржцам рекомендуют оставаться внутри страны, а также воздержаться от массовых мероприятий и скоплений людей.

Тем, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, рекомендуют «обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней» со дня возвращения в Россию, вызвать на дом врача для осмотра.

Всем, кто был в странах, где зафиксированы случаи коронавируса, рекомендуют сразу звонить 112, сообщать о своем прибытии в Россию, месте и датах пребывания в указанных государствах и контакты.

При появлении кашля и повышенной температуры «необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, вызвав медицинского работника».

Общественным объединениям и организациям петербургские власти рекомендуют воздержаться от проведения публичных мероприятий.

Работодателям рекомендуют отдать предпочтение дистанционной работе и совещаниям, на время отказаться от командировок, не проводить мероприятия с участием иностранцев. Если Роспотребнадзор сообщает о заболевшем сотруднике, необходимо продезинфицировать помещения.

Страдающих от инфекционных заболеваний школьников и студентов просят не пускать на занятия, ежедневно проводить дезинфекцию.

Аналогичные меры предписано выполнять образовательным организациям, подведомственным комитету по образованию, комитету по культуре Санкт-Петербурга, комитету по здравоохранению, комитету по науке и высшей школе, комитету по физической культуре и спорту, администрациям районов Петербурга.

«Чтобы граждане могли добровольно обследоваться на наличие коронавирусной инфекции, в медицинских организациях в каждом районе должны быть созданы условия для забора биологического материала для проведения исследований», — заявляют в Смольном.

Районы теперь должны будут создать оперативные штабы по профилактике и контролю за коронавирусом.