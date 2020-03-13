Санкт-Петербург, 13 марта, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, которые изолированы в общежитии из-за угрозы распространения коронавируса, приятно удивлены поддержкой извне и благодарят за отзывчивость горожан и частные компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты в окнах общежития, закрытого на карантин

Как сообщало ИА REGNUM, у одного из студентов-итальянцев СЗГМУ обнаружили и подтвердили коронавирус. Он находится в больнице им. Боткина. Более 700 студентов, проживавших с ним одном общежитии, с 4 марта были помещены на 14-дневный карантин.

Несмотря на изоляцию, студенты продолжают учиться, руководство вуза организовало для них дистанционное обучение через интернет. Городские власти проводят различные мероприятия, например, организовали концерт группы IOWA под окнами общежития в честь 8 марта.

Не остаются в стороне и коммерческие компании, так, руководство онлайн-кинотеатра «ОККО» предоставило для всех студентов общежития бесплатный доступ к премиум-подписке на фильмы и сериалы, городская кондитерская №1 доставляет пироги, свою продукцию привозят студентам рестораны сети «Токио-сити», служба доставки пиццы «Достаевский», а компания Samokat привезла 500 кг фруктов.

«Мы в шоке, спасибо!», «Спасибо всем, кто нас поддерживают, нам очень приятно», — пишут в социальных сетях студенты-медики.

Напомним, по данным на 12 марта, в Санкт-Петербурге на стационарном лечении остаются 129 пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе девять детей, под медицинским наблюдением остается 1335 человек.