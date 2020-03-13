Санкт-Петербург, 13 марта, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В пятницу, 13 марта, Санкт-Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В регионе сохранится порывистый ветер, о котором заранее предупредили горожан в органах МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Спасение от снега

Мокрым снегом, дождем и порывистым ветром скажется на Петербурге влияние тыловой, холодной части ушедшего на восток циклона объяснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Северной столице в течение дня будет в районе +2…+4 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов.

«Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, с порывами до 13−18 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что существенно ниже нормы», — прогнозирует Леус.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за ветра и угрозы наводнения в Петербурге в ночь на 13 марта закрыли затворы на дамбе в Финском заливе.