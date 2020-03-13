Петропавловск-Камчатский, 13 марта, 2020, 07:53 — ИА Регнум. Глава Камчатского края Владимир Илюхин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, проживающими в регионе, и вручил им памятные медали в честь 75-летия Победы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Пресс-служба правительства Камчатки На Камчатке ветеранам вручили памятные медали

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Медали глава региона вручил участникам боевых действий Борису Киселеву, Александре Кузьминой, Николаю Никитенко.

Владимир Илюхин поблагодарил ветеранов за их подвиг, пожелал им крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по поручению президента России Владимира Путина ветеранам вручают памятные медали. Все ветераны получат выплаты в размере 75 тыс. рублей. Собственные выплаты предусматривают и регионы России.