Москва, 12 марта, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В рамках борьбы с распространением коронавируса власти Москвы ставят приоритетной задачей сохранения нормального режима работы города и функционирования его экономики. Об этом 12 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении колл-центра по профилактике коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин в колл-центре по профилактике коронавируса

«Самое главное для нас — сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы городе и основные усилия направлять на группу риска», — сказал Собянин.

После этого мэр Москвы призвал жителей столицы следовать указаниям властей и медиков. Таким образом удастся остановить угрозу распространения инфекции.

«Хочу обратиться к москвичам с просьбой максимально следовать предписаниям, которые мы выдаем, которые выдают врачи. Только нашими совместными усилиями мы справимся с угрозой распространения инфекции», — заявил Собянин.