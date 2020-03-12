Москва, 12 марта, 2020, 16:36 — ИА Регнум. При необходимости в Москве будут усилены ограничительные меры для нераспространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при посещении колл-центра по профилактике коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колл-центр по профилактике коронавируса в Москве

Собянин отметил, что на данный момент система здравоохранения Москвы переведена на повышенный режим готовности, созданы дополнительные лечебные места. Кроме того, в Новой Москве приступили к строительству новой инфекционной больницы.

«И дальше будем наращивать наши усилия. Будем смотреть дальше, при необходимости будем ужесточать требования», — заявил Собянин.