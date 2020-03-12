Москва, 12 марта, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Запущенная в Москве горячая телефонная линия по профилактике коронавируса способна обработать весь поток звонков. Об этом 12 марта заявил мэр города Сергей Собянин при посещении одного из колл-центров телефонной линии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колл-центр по профилактике коронавируса в Москве

По его словам, всего в столице создано три колл-центра, которые принимают звонки и предоставляют информацию.

«Всего в сутки поступает около 5−6 тысяч звонков. И горячая линия принимает звонки не только по поводу больничных листов, но и вообще по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Мы и дальше будем наращивать наши усилия по борьбе с инфекцией», — пообещал Собянин.