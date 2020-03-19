Москва, 19 марта, 2020, 04:33 — ИА Регнум. Россия продемонстрировала высокую эффективность своей дипломатии в ходе умиротворения конфликта на Ближнем Востоке. Почему Москве удалось то, что оказалось не под силу коллективному Западу, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Эрдоган

Вновь разгоревшиеся дискуссии на различных информационных площадках касаются ситуации вокруг Идлиба. Западные и проводящие западную точку зрения в России источники пытаются представить дело так, что обострение российско-турецких отношений доказывает неустойчивость позиции самой России. Ошибка здесь заключается в том, что западный подход с его усредненным взглядом на различные страны и культуры не дает возможности взглянуть на ближневосточный конфликт, выделяя в нём реальных игроков с их собственными целями и интересами.

В действительности конфликты, подобные имеющему место в Идлибе, практически неизбежны в регионе, где каждое государство считает свои права исключительными и пользуется случаем продвинуть именно свои интересы, не слишком заботясь об интересах своих соседей. И именно Россия, которая последовательно преследует цель самозащиты от исламизма, вынуждена в той или иной степени конфликтовать со всеми участниками контртеррористической коалиции. Такова особенность региона, и именно понимание этой особенности оставляет России шанс на достижение успеха там, где Запад проявил свою неспособность.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Про ошибки западоцентризма и российскую стратегию на Ближнем Востоке».