Вашингтон, 12 марта, 2020, 16:04 — ИА Регнум. С предложением к жителям США закупить запас продуктов обратился телеведущий Джесс Келли через свой Twitter.

Цитата со страницы Джесса Келли в Twitter

Джесс Келли «Жена попросила заехать в магазин на пути домой и прикупить продуктов на случай, если сильно ударит коронавирус. Крайне советую вам сделать то же самое».

Свое сообщение Келли снабдил снимком покупок, которые включают, очевидно, те, что он считает продуктами первой необходимости: заготовки для хот-догов, заморозки пиццы и сэндвичей, сливочное масло и ящик пива.