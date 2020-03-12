Новосибирск, 12 марта, 2020, 14:32 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии сегодня, 12 марта, единогласно одобрили пакет поправок, предложенных для внесения в Конституцию РФ. По мнению губернатора региона Андрея Травникова, это стало возможным благодаря консолидированной работе депутатов, представителей исполнительной власти в области.

Правительство Новосибирской области Внеочередная сессия Заксобрания Новосибирской области

«Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы 10 марта заявил, что в таком важном вопросе как Конституция будет опираться на консолидированное мнение. И сегодня мы получили дополнительное подтверждение, что мы в Новосибирской области заняли очень верную позицию», — подчеркнул Травников.

Председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что каждая поправка важна.

«Из самых главных — неделимость территории РФ, верховенство российского права над международным, не говоря уже о социальных нормах и гарантиях, которые будут прописаны в Конституции», — сказал Шимкив, который вошёл в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Губернатор акцентировал внимание на том, что поправки к Конституции детализируют социальные обязательства государства перед жителями страны. Он напомнил, что в действующей редакции Конституции 1993 года зафиксированы правильные положения, направленные на защиту социальных интересов наших граждан, но, по его словам, они «очень общие, декларативные».

«И впервые появились формулировки, которые четко фиксируют обязанности государства, обязанности власти перед своими гражданами. Например, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, других социальных выплат и льгот. Такой конкретики раньше в Конституции не было», — уточнил Андрей Травников.

По мнению экспертов Фонда развития гражданского общества, предложенные президентом поправки — результат большого системного анализа. Наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения об обязательной индексации пенсий (92%); закрепление минимального размера оплаты труда — 83%.

«Другой вопрос, зачем это нужно было прописывать в Конституции, ведь есть же действующее законодательство, регулирующее эти процессы. Дело в том, что государственные управленцы в любой стране, сталкиваясь с необходимостью поиска ресурсов для развития страны, всегда «косятся» на социальные программы, которые кажутся слишком большими и неэффективными, — уточнил доктор социологических наук Константин Антонов. — Теперь все эти попытки будут антиконституционными. Ведь Конституция — это документ, в котором отражаются воззрения, представления граждан на то, как должна развиваться страна, какой она должна быть. Принятые поправки — это и есть закрепление в основополагающем документе «народных представлений» о государстве, в котором мы живём».