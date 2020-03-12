Южно-Сахалинск, 12 марта, 2020, 11:18 — ИА Регнум. Юнармейцы Сахалина, кадеты, военный оркестр устроили небольшой, но настоящий парад в доме-интернате для пожилых людей и инвалидов в Южно-Сахалинске. Так молодёжь решила поблагодарить ветерана Великой Отечественной войны Николая Огорчилова и тружеников тыла за мирное небо над головой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Юнармейцы Сахалина устроили парад для одного ветерана и тружеников тыла

Читайте также: К 75-летию Победы: как помогают ветеранам в России и мире — все новости

«Мы впервые решили провести такое мероприятий. Часто бываем в гостях в доме-интернате. Так и узнали про ветерана войны, который там живёт. Решили порадовать его, устроить вот такой праздник», — рассказал руководитель регионального отделения движения «Юнармия» Дмитрий Минязев.

Николай Огорчилов служил в авиационной части в Ленинграде. Он изначально был не годен к воинской службе по здоровью, но смог уговорить военное руководство, чтобы его взяли на фронт.

Во время парада, устроенного юнармейцами, Николаю Огорчилову вручили памятную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Награды также получили 11 участников трудового фронта, проживающих в доме-интернате. В их числе Пётр Рязанов, заставший войну ребёнком, в 1941 ему было 14 лет.

Для ветеранов военный оркестр исполнил «Марш Славянки».

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина все ветераны Великой Отечественной войны получат памятные медали и выплаты в размере 75 тыс. рублей. В Сахалинской области распоряжением губернатора Валерия Лимаренко также назначена выплата в размере 75 тыс. рублей.