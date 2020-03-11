Рим, 11 марта, 2020, 21:00 — ИА Регнум. По данным на вечер среды, 11 марта, от коронавируса в Италии умели 827 человек, количество жертв за последние сутки выросло на 30%, сообщил журналистам комиссар Анджело Боррелли.

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Днём ранее число жертв также выросло на 30%.

Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее.

Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными вторника этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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