Москва, 11 марта, 2020, 20:49 — ИА Регнум. В Госдуме рассчитывают, что аптеки не уберут с полок лекарства, цены на которые попали под государственное регулирование.

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства кончились

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, предполагающий госрегулирование цен на препараты в случае чрезвычайной ситуации, угрозы распространения опасной для окружающих болезни, например коронавируса.

Поправки разрешают правительству РФ в оперативном порядке устанавливать предельно допустимые розничные цены на лекарства и медицинские изделия во время эпидемий. В частности, цены на противовирусные препараты и медицинские маски, отметил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Единственное — компетентным органам нужно будет как-то проконтролировать, чтобы аптеки не убрали с полок попавшие под ценовое регулирование препараты. Ну и, конечно, замораживать цены нужно будет не только в рознице, но и у оптовиков и производителей», — отметил Огуль в Facebook.