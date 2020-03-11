Москва, 11 марта, 2020, 20:19 — ИА Регнум. Российские власти приняли решение о временном прекращении выдачи виз гражданам Италии в связи с распространением коронавирусной инфекции в этой стране. Об этом сообщил 11 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Итальянский паспорт

Исключение предусмотрено для итальянских граждан, посещающих Россию в деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных целях. Уточняется, что ограничения вступят в силу с полуночи пятницы, 13 марта.

Напомним, ранее сегодня в оперативном штабе сообщили о выявлении шести новых случаев заражения коронавирусом в Москве и ещё двух — в Московской области. Все новые пациенты вернулись из поездок в Италию.