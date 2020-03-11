Москва, 11 марта, 2020, 19:47 — ИА Регнум. В Российской Федерации зафиксированы восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 11 марта, сообщил оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

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В штабе сообщили, что зафиксировали шесть новых случаев коронавирусной инфекции в Москве и еще два — в Московской области.

Все заболевшие — граждане Российской Федерации.

Предприняты меры по их изоляции. Составляется карта контактов.