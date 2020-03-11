Москва, 11 марта, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Изменение курса валют, безусловно, повлияет на логистический рынок в целом и на импорт в частности, а также на сопутствующие услуги. Об этом 11 марта ИА REGNUM заявил заместитель генерального директора компании BMJ-logistics Константин Бондаренко.

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«Некоторые наши клиенты уже испытывают сложности, так как имеют товарные кредиты в евро, а реализация осуществляется в рублях. Однако у них нет другого варианта, кроме увеличения стоимости товаров для конечных потребителей», — пояснил Бондаренко.

По его словам, текущая ситуация скажется и на стоимости грузоперевозок, так как часть расходов всегда происходит в иностранной валюте. Он подчеркнул, что из-за того, что клиенты отказываются от некоторых закупок, намечаются дополнительные расходы при создании консолидированных поставок.

Директор по операциям FM Logistic Алексей Бормин в свою очередь обратил внимание, что ослабление рубля неизменно ведёт к росту цен и данная ситуация окажет негативное влияние на реальные доходы населения, которыми оно располагает. Он отметил, что будет падать уровень потребления домохозяйств, а это может породить риск того, что рынок грузоперевозок, который и так за последнее время демонстрирует низкие темпы роста, также будет стагнировать.