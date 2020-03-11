Москва, 11 марта, 2020, 17:48 — ИА Регнум. Россия не готова к возможному экономическому кризису, поскольку выполняет договорённости по либерализации движения капитала. Об этом 11 марта сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист, профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Цитата из к/ф «2022 год: Цунами». Реж. Торанонг Сричуа. 2009. Таиланд Цунами

Эксперт отметил, что мировой кризис начнётся не с России.

«Но он, как цунами, накроет нас волной, и очевидное средство защиты — это необходимость ввести жёсткий контроль над трансграничным движением капитала. К сожалению, на протяжении многих лет ни один из чиновников ни разу не заикнулся на счёт этого средства. Это доказывает, что мы пока идем на поводу у Запада и чётко выполняем пункт Вашингтонского консенсуса, где предусматривается обязательная либерализация капитала», — рассказал Катасонов.