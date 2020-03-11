Санкт-Петербург, 11 марта, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Мнительные попутчики агрессивно отреагировали на пассажира автобуса, следовавшего из Таллина в Санкт-Петербург, в связи с тем, что тот закашлялся. Мужчину проверили эстонские пограничники, а затем российские санитарные врачи.

Lux Express Автобусы компании Lux Express

Кульминация истории наступила, когда рейсовый автобус компании Lux Express пересекал границу Эстонии и России в Нарве около 11:35 10 марта.

Мужчина закашлялся, чем вызвал истерику у попутчиков и скандал с нецензурной бранью, пишет журналист сети прибалтийских порталов Delfi, который также следовал на этом автобусе.

Шум и кашель привлекли внимание пограничников Эстонии. Они измерили температуру у пассажира и взяли контакты его родственников. Когда оказалось, что поводов для беспокойства нет, мужчину вернули в автобус.

На российской границе в автобус также зашел представитель Роспотребнадзора и уточнил у того же мужчины, где тот был помимо Таллина. У него снова измерили температуру тепловизором, зафиксировали случай документально и отправили автобус дальше со всеми пассажирами на борту.

Добавим, во вторник, 10 марта, в Эстонии были подтверждены три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в этой стране составило 13 человек. Все они заразились за рубежом. Состояние больных удовлетворительное.