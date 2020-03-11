Совфед определяется по поправкам в Конституцию — трансляция
Сегодня, 11 марта, Госдума обсудит поправки в Конституцию в окончательном, третьем чтении. Накануне в дискуссии по обсуждению поправок принял участие и президент РФ Владимир Путин.
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«Справедливая Россия» проголосует в третьем чтении за поправки в Конституцию, сообщил лидер партии Сергей Миронов. По его мнению, происходит разворот государства к человеку.
КПРФ накануне уберегла Россию от большой беды, уверен лидер партии Геннадий Зюганов. Он считает в нынешних условиях опасным проводить две крупные кампании — общероссийское голосование по поправкам в Конституцию и досрочные выборы в Госдуму.
Фракция ЛДПР поддержит в третьем чтении поправки в Конституцию, заявил замглавы фракции Ярослав Нилов. По его словам, порядка 20 поправок фракции были учтены либо поддержаны.
«Единая Россия» поддержит в третьем чтении поправки в Конституцию, заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев. «Мы поддержим законопроект и после ожидаем одобрения его Советом Федерации», — сказал парламентарий.
В Госдуме начинается пленарное заседание, на котором рассмотрят поправки в Конституцию в третьем чтении.
Отсутствуют 17 депутатов, присутствуют 433.
Павел Крашенинников выступает с докладом.
Главная цель законопроекта — устойчивое развитие общества и повышение эффективности государства, напомнил он.
Очень много говорилось о повышении соцгарантий и защиты суверенитета. Однако важно и то, что именно после вступления в силу поправок возникнет уникальная возможность с точки зрения правовых основ провести систематизацию законодательства — Крашенинников.
Крашенинников про «гильотину» в законодательстве: можно отрубить лишнюю голову, и пять, и десять. Теперь, благодаря реформе, есть возможность подойти более системно к формированию документов.
Крашенинников: после принятия Конституции будет готовиться порядка 50 законов.
Процедура прежняя: есть три статьи в законе, одна посвящена Конституции, и две статьи — об общероссийском голосовании и переходном положении.
Сергей Иванов считает, что голосовать нужно сразу.
Севастьянова: закон чётко говорит о постатейном обсуждении и голосовании.
Выступает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов: полагал, что руководитель комитета по информационной политике реально расскажет, что было в Думе. Но он увлёкся политесом, вместо того чтобы выполнять свои функции, и даже не отметил, что КПРФ голосовала против и настаивала на 15 поправках.
Вместо этого говорит, что КПРФ боится выборов.
«Мы не боимся выборов. Но вчера приехал президент и хорошо, что внёс ясность», — заявил Зюганов.
Вчера речь шла не о выборах, а о Майдане — Зюганов.
На фоне мирового кризиса, спада цен на нефть, роста цен на товары, которые вырастут на 20−30%, нужно проводить две кампании — это провокация российского Майдана, уверен Зюганов.
«Выгнать на улицу всех и превратить в кровавую кашу. Путин понял это лучше других, он силовыми ведомствами занимается», — отметил Зюганов.
Ночная беседа лидеров фракций с Путиным дала свои результаты, отметил Зюганов.
Зюганов обвинил «Россию-24» в том, что превратили сюжет в «грязную кашу». В чём смысл информационной политики?
«Нужно проводить политику, которая укрепляет страну», — подчеркнул он.
Транзит власти в условиях турбулентности не может быть мирным. Потому КПРФ предложила поправки, чтобы реально улучшать экономику страну.
КПРФ будет голосовать так же, как и вчера.
Зюганов потребовал от СМИ отражать события, «как есть на самом деле», иначе вернутся 1990-е.
Выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский хотел бы, чтобы чаще выступали депутаты от фракций, а не одни только лидеры.
«Раз решили лидеров фракций, я вынужден опять сюда выйти», — Жириновский.
Жириновский — недоволен тем, что осталось английское наименование главы государства.
«Задумайтесь о детях», — призвал он. Дети слышат на уроках английское слово.
Собирать страну можно только через партийные списки, а не через одномандатников. «Централизованная должна быть страна, единая, унитарная», — заявил Жириновский.
Вчера были досрочные выборы, потому раз — и нету. Подрывает репутацию «Единой России», отметил Жириновский.
Жириновский: предлагаем допускать к выборам партии со 100 тыс. участников — давайте это сделаем, проводить до конца.
«Не надо превращать Госдуму в спектакль. В одном отделении оптимизм, в последнем — плач Ярославны», — ругается Жириновский.
Госдума обязана покрывать все расходы транспортные депутатов — за это борется Жириновский уже 30 лет, отметил он.
«Вчера была политика, впервые за тысячу лет», — Жириновский.
Вчера показали, как можно спектакль играть, кто ведущие, а кто ведомые, отметил Жириновский. Похвалил, как было проведено вчерашнее заседание, и закончил выступление.
Володин комментирует: представьте себе, исходя из выступления Владимира Вольфовича, к чему мы могли бы проийти, если бы только не президент России.
У нас с вами сегодня реально началась политическая кампания, которая перечеркнула всё, что сделали. Мы должны максимально объединиться вокруг поправок Конституции — подчеркнул Володин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на обвинения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
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Работа огромная, но эта работа ставит конкретные цели и задачи. Многие проблемы можем изменить, если гарантируем совершенно другого уровня стандарты, защитим наших граждан и преодолеем те вызовы, которые стучатся нам в дверь — Володин
Если бы вчера не приняли поправку Терешковой, то, что здесь на трибуне происходит, то, что происходит зачастую в рамках межпартийной конкуренции, — привело бы к тяжелейшим последствиям, отметил Володин.
Скатываемся в склоки и дрязги — о какой политической культуре можно говорить? Все вопросы с организацией выборов обсудим. Вчера президент свою точку зрения высказал — Володин.
Давайте настраиваться на работу, на результат. Сегодня очень ответственный день, призвал Володин.
Тут коронавирус, там вызовы, обвал цен — это людей волнует, отметил Володин.
К трибуне выходит Неверов.
Неверов не согласен с Жириновским, что «у нас здесь спектакль». Работа идёт своим чередом.
Неверов напомнил, что речь идёт не о принятии поправок, а лишь текста, который выносится на голосование.
Он вновь напомнил о возросшей роли социальных обязательств, которые могут быть зафиксированы в Конституции.
После принятия поправок в Конституцию будет готовиться порядка 50 правовых актов, это шанс в рамках «регуляторной гильотины». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).
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Неверов перечисляет положительные качества предложенных поправок в Конституцию — вновь о социальных обязательствах и укреплении представительной власти.
Поправки, предлагаемые на многие десятилетия вперёд, потому все партии должны их поддержать, а окончательное слово скажут граждане России — Неверов.
Володин: партии, думающие о выборах, подумайте, чтобы в ваших рядах было больше людей труда. Все заулыбались! Вот Неверов — шахтёр, пришёл в политику. Посмотрите на повестку, которую он продвигает и отстаивает. Повестка созидания.
Володин: давайте поприветствуем единственного рабочего фракции КПРФ. Товарищи-товарищами, а рабочий один. Коломейцев — инженер!
КПРФ должна быть партией труда, критикует Володин.
К трибуне выходил Сергей Миронов, лидер «Справедливой России».
Пройдёт не так много времени, и депутаты подумают — может, стоит посмотреть на первые две главы Конституции? 13-я статья не устраивает, где говорится, что в РФ не признаётся обязательная государственная идеология — Миронов.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать КПРФ (большевиков) в меньшивиков, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
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До сих пор нет базового закона о Федеральном собрании. Закон о правительстве и президенте есть, а о ФС нет. Это неправильно, указывает Миронов.
Сегодня подводится итог второго этапа социального разворота государства к человеку, указал Миронов.
Миронов: если элементы идеологии в Конституцию закладываем, то почему бы не подойти к вопросу более капитально?
«Поправки демонстрирует разворот государства наконец-то лицом к человеку», — подчеркнул Миронов.
Сегодня, конечно, проголосуем «за» и дадим путь, по сути, новой Конституции, заявил Миронов.
Начинается голосование — статья 1 проекта закона РФ о поправке в Конституцию РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопрос организации и функционирования публичной власти.
«Должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и будут смотреть, кто как проголосовал», — указал Володин.
383 за, против нет, воздержались 43.
Госдума в третьем чтении в целом приняла поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Поправки поддержали 383 депутата, против — ноль, воздержались — 43 парламентария.
Поправки были приняты во втором чтении 10 марта. Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование.
Об этом: Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию
Депутаты Госдумы на встречах с избирателями будут разъяснять поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Подробности в материале: Володин: депутаты Госдумы разъяснят каждую поправку в Конституцию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «До всероссийского голосования на встречах со своими избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к Конституции».
В Совет Федерации поступил закон о поправках к Конституции, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Заседание Совета Федерации продолжается — вскоре начнут рассматривать поправку в Конституцию.
В зале присутствуют, среди прочих, официальный представитель президента РФ Павел Крашенинников, генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Валерий Фадеев и другие.
К трибуне выходит Андрей Клишас.
Важно сохранить и преумножить опыт конституционного развития, который был накоплен за это время. Во многом это стало возможно благодаря решениям Конституционного суда, подчеркнул он.
За более чем 26 лет действия Конституция РФ доказала свою эффективность — Клишас.
Зафиксировать на конституционном уровне — значит, придать свойство необратимости, указал Клишас.
Статья 1 проекта закона предусматривает внесение поправки в Конституцию — сам текст поправки. Статья 2 закрепляет порядок общероссийского голосования, а статья 3 — порядок вступления в силу закона о поправке.
Предложения 35 членов Совета Федерации нашли отражение в тексте закона.
Наиболее значимыми стали поправки о социальных гарантиях. Предложений в этой сфере поступило больше всего, указал Клишас.
Клишас напомнил о том, что дети являются «приоритетом нашей политики», согласно последней редакции поправки.
Опасения представителей гражданского общества о том, что могут появиться органы ювенальной юстиции, лишены правовых оснований. Таких органов нет и не будет, указал Клишас.
Закрепление в Конституции положений о социальном государстве возложит на государство особые гарантии, пересмотреть которые в худшую сторону станет невозможно.
Органы местного самоуправления войдут в единую систему публичной власти, напомнил Клишас. Введение понятия единой публичной власти при этом не отменяет принцип разделения властей и самостоятельность муниципальных органов власти.
Для граждан важно иметь гарантии в неизменности достигнутого уровня социальных обязательств государства.
Право действующего главы государства участвовать в выборах президента примут или отклонят граждане на общероссийском голосовании, подчеркнул Клишас.
Включена поправка президента баллотироваться на следующих выборах. В статью 81 Конституции введены правила временного характера для действующего главы государства.
В России не будет органов ювенальной юстиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.
Об этом: Клишас: в России не будет органов ювенальной юстиции
Полномочия Совета Федерации и Госдумы расширяются, хотя ведущая роль президента в формировании правительства остаётся, напомнил Клишас.
В Конституции закрепляется право СФ и ГД осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы в органы исполнительной власти. Поправка уточняет и порядок формирования Совета Федерации, статус сенатора.
Не более семи сенаторов могут стать таковыми пожизненно в случае выдающихся заслуг перед страной. Такой же статус может получить президент с истёкшим сроком действия своих полномочий.
Председатель правительства несёт персональную ответственность перед президентом.
Было много критики, что поправки нарушают независимость судей. Однако если сравнить эти порядки с тем, как судьи освобождаются от должности сейчас — текущий порядок принятия решения через парламент гораздо более открытый и демократичный, служит укреплению судебной власти, подчеркнул Клишас.
Конституционный суд проверяет проекты законов на конституционность — о поправке в Конституцию, федеральных и конституционных законов, а также принятых законов до их подписания. Эти полномочия очень существенны, указал Клишас.
Решения межгосударственных органов, в случае противоречия Конституции России, отклоняются. Для рассмотрения вопроса об исполнении решений иностранного и международного суда, налагающего обязательства на РФ, если это противоречит основам публичного правопорядка, предлагается так же отнести к полномочиям Конституционного суда РФ.
Конституционный запрет на отчуждение территорий устанавливается всегда, за исключением случаев демаркации границ с сопредельными территориями.
Россия — светское государство, подчеркнул Клишас. Это основа конституционного строя, она остаётся неизменной.
Контроль за подсчётом голосов по принятию поправок возьмут на себя Общественная палата РФ и региональные палаты, отметил Клишас.
После одобрения поправки президент издаёт указ об официальном опубликовании Конституции с датой вступления в силу.
О поправках, вступающих в силу в особом порядке — речь о заключении Конституционного суда, — суд обязан дать соответствующее заключение. Только если он даёт заключение о соответствии поправок, проводится голосование. Дату голосования назначает президент РФ.
Вопросов к Клишасу от сенаторов не поступило.
Выступает Олег Мельниченко, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению.
Мельниченко отметил значение возникновения в Конституции такого понятия, как федеральная территория. Оно зарекомендовало себе эффективным инструментом в региональной политике.
Вслед за Мельниченко объявил о рекомендации принять поправки и Бондарев (комитет по обороне и безопасности).
Константин Косачев (комитет по международным делам) отметил значение поправок, направленных на укрепление суверенитета России и недопущение на вмешательство во внутренние дела страны.
Новая статья 79 декларирует, что РФ предпринимает меры по укреплению международного мира — такая статья появляется впервые в Конституции. Также вводится статья 67, закрепляющая статус России как правопреемницы СССР, в том числе в отношении членства в международных организациях.
Анатолий Артамонов (комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам) отметил, что поправки «внушают уверенность в завтрашнем дне». Нормы о МРОТ и индексации пенсий и иных выплат становятся обязательными и не подлежат приостановлению.
Поправки создадут условия для поддержания большей стабильности в российском обществе, подчеркнул Артамонов.
Андрей Кутепов (комитет СФ по экономической политике) отметил, что федеральные территории позволят выработать особый комплексный подход для развития регионов страны.
Алексей Майоров (комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию) указал, что впервые вопросы отраслевого сельского хозяйства нашли отражение в Конституции — как и поддержания здорового образа жизни.
Инна Святенко (комитет СФ по социальной политике) напомнила, что более 50% поправок связаны с вопросами социальной политики. Новые гарантии позволят гарантировать обязательства вне зависимости от состояния бюджета государства.
Гумерова (комитет СФ по культуре) отметила, что несмотря на особый статус русского языка и народа, в Конституции прописана защита культурной самобытности всех входящих в РФ народов.
Вячеслав Тимченко (комитет СФ по регламенту) также выразил поддержку своего комитета в отношении поправки.
Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступает с докладом.
Поправками закрепляется статус Генпрокуратуры как централизованный системы государственных органов. Поправки «логично ограничивают людям, занимающим высокую должность прокурора, по части невозможности иметь иностранное гражданство и иностранные счета», указал Краснов.
Независимость прокуроров также будет достигнута новым порядком их назначения.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что предлагаемые поправки отвечают общественному запросу — на справедливость и стабильность, что видно по общению с гражданами.
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что наблюдался огромный отклик граждан России и большой масштаб общественных дискуссий в связи с внесением поправок в Конституцию. Общественная палата РФ получила свыше 1,5 тыс. предложений.
Общественная палата РФ поддержала текст, подготовленный ко второму чтению, и отметили историческую значимость законопроекта.
Председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что социальное государство — одно из важнейших достижений XX века, и даже самые богатые и эффективные страны мира отказываются от него. На этом фоне Россия социальное государство развивает и в этом вопросе становится лидером.
В Конституции возникает описание некоммерческого сектора и обязательство государства поддерживать НКО, отметил Фадеев.
Сенатор Алексей Пушков: иногда возникает вопрос, зачем включать ссылки на историю и ценности в правовой документ? Конституция создаёт «нравственный алгоритм общества», отметил он, и сравнил с Конституцией Италии, где в начале закреплены 12 фундаментальных принципов.
Пушков: пункт о защите исторической памяти принципиальное воспитательное и патриотическое значение.
Пушков: пункт о преемственности государства свидетельствует о том, что Россия не отказывается от своей истории.
Светлана Горячева: «ситуация в социальной сфере будет хотя бы постепенно меняться в лучшую сторону».
Людмила Нарусова критикует порядок голосования: закон 1998 года никто не отменял, теперь просто делают вид, что его не существует по части голосования по поправкам. Если хотим юридической чистоты, то голосование должно быть свободным волеизъявлением и осознанным. Те, кому нравятся одни поправки, но не нравятся другие, должны выражать своё индивидуальное мнение.
«Я постоянно говорю о том, что голосовать надо порознь. Но я отдаю себе отчёт в том, что я в одиночестве», — заявила Нарусова.
Выступает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Поправки в Конституцию носят по-настоящему системный характер и затрагивают все сферы страны.
Важно, что страна не принимает с чистого листа Основной закон. Неизменными остаются основополагающие принципы конституционного строя России.
Вопрос об адаптации Основного закона к реалиям сегодняшнего дня объективно назрел.
Новые гарантии «по-новому позволят раскрыть принцип социального государства».
Отныне обязательства будут неизменяемы и всегда подлежать выполнению.
В условиях международной турбулентности поправки об укреплении суверенитета крайне своевременны, отметила Матвиенко.
Международные обязательства Россия будет добросовестно выполнять и впредь, но ограничения прав российских граждан и поползновений на суверенитет допустить невозможно.
Поправки позволят свести к минимуму попытки повлиять на Россию извне.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила системный характер поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.
Предложение Валентины Терешковой об участии в выборах президента вызвало предположения, будто целью поправок служило обнуление президентских сроков. Но это не так — для сохранения власти есть и множество других легитимных вариантов, которые можно было бы провести через Федеральное собрание.
Президент руководствуется уважением к мнению граждан России — именно поэтому предложение голосования к поправкам, «между прочим, совсем не обязательное по действующему законодательству», напомнила Матвиенко.
Президент проявил готовность пойти на конкурентные выборы, что является показателем открытости и демократичности этого пути.
Жизненно важно сохранить политическую стабильность и предсказуемость — и для граждан, и для бизнеса, и для зарубежных партнёров.
«После вчерашней новости приостановилось падение цен на нефть и стабилизировалась ситуация на фондовых рынках. Это к слову о стабильности», — указал Матвиенко.
Соцопросы показывают, что значительная часть граждан РФ считают, что президент России справится наилучшим образом с возникающими вызовами.
«Владимир Владимирович должен иметь право пойти на конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет — решать ему. Но сама возможность у него должна быть. А у граждан — право выбора», — заявила Матвиенко.
Это обесценит любые спекуляции по поводу преемников.
Матвиенко напоминает, что Путин «поднял страну с колен», создал боеспособную армию и вернул ведущую роль на международной арене. Сегодня он признан в мире одним из ведущих мировых лидеров «и это факт».
Мы не должны оставить без внимания накопленный массив предложений по всем направлениям общественной жизни — этот опыт должен быть учтён законодателями, указала Матвиенко.
«Прошу все комитеты заняться этой работой», — указала она.
Матвиенко попросила поддержать внесённый проект закона.
Совфед одобрил поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Преамбула Конституции остается неизменной, поправки вносятся в шесть глав основного закона, кроме 1, 2 и 9.
Подробности в материале: Совфед одобрил поправки в Конституцию. Что дальше?
160 человек — за, 1 — против, 3 — воздержались.
«Конституционный суд Белоруссии при работе над изменениями в Конституцию проанализировал положения Основного закона страны с учетом изменяющихся общественных отношений и реалий конституционного строительства, более 50 конституций зарубежных стран. В итоге выработаны определенные предложения по совершенствованию», — заявил председатель КС РБ Пётр Миклашевич.
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