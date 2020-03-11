Поправки в Конституцию Госдума 11 марта обсуждает в итоговом, третьем чтении. Поправки касаются государственного устройства России, требований и полномочий органов госвласти — президента, правительства, Совфеда, Госдумы, органов местного самоуправления, судебной системы и прокурорского надзора. Госдума поддержит изменения Основного закона страны, детали дискуссии в Совфеде — в трансляции ИА REGNUM.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Конституция РФ

08:15 11.03.2020 Сегодня, 11 марта, Госдума обсудит поправки в Конституцию в окончательном, третьем чтении. Накануне в дискуссии по обсуждению поправок принял участие и президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Госдума примет окончательное решение по поправкам в Конституцию

09:13 11.03.2020 «Справедливая Россия» проголосует в третьем чтении за поправки в Конституцию, сообщил лидер партии Сергей Миронов. По его мнению, происходит разворот государства к человеку.

09:22 11.03.2020 Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». ИА REGNUM

09:26 11.03.2020 КПРФ накануне уберегла Россию от большой беды, уверен лидер партии Геннадий Зюганов. Он считает в нынешних условиях опасным проводить две крупные кампании — общероссийское голосование по поправкам в Конституцию и досрочные выборы в Госдуму.

09:27 11.03.2020 Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. ИА REGNUM

09:39 11.03.2020 Фракция ЛДПР поддержит в третьем чтении поправки в Конституцию, заявил замглавы фракции Ярослав Нилов. По его словам, порядка 20 поправок фракции были учтены либо поддержаны.

09:58 11.03.2020 «Единая Россия» поддержит в третьем чтении поправки в Конституцию, заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев. «Мы поддержим законопроект и после ожидаем одобрения его Советом Федерации», — сказал парламентарий.

10:03 11.03.2020 В Госдуме начинается пленарное заседание, на котором рассмотрят поправки в Конституцию в третьем чтении.

10:04 11.03.2020 Отсутствуют 17 депутатов, присутствуют 433.

10:07 11.03.2020 Павел Крашенинников выступает с докладом.

10:08 11.03.2020 Главная цель законопроекта — устойчивое развитие общества и повышение эффективности государства, напомнил он.

10:09 11.03.2020 Очень много говорилось о повышении соцгарантий и защиты суверенитета. Однако важно и то, что именно после вступления в силу поправок возникнет уникальная возможность с точки зрения правовых основ провести систематизацию законодательства — Крашенинников.

10:10 11.03.2020 Крашенинников про «гильотину» в законодательстве: можно отрубить лишнюю голову, и пять, и десять. Теперь, благодаря реформе, есть возможность подойти более системно к формированию документов.

10:10 11.03.2020 Крашенинников: после принятия Конституции будет готовиться порядка 50 законов.

10:11 11.03.2020 Процедура прежняя: есть три статьи в законе, одна посвящена Конституции, и две статьи — об общероссийском голосовании и переходном положении.

10:12 11.03.2020 Сергей Иванов считает, что голосовать нужно сразу.

10:13 11.03.2020 Севастьянова: закон чётко говорит о постатейном обсуждении и голосовании.

10:14 11.03.2020 Выступает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

10:15 11.03.2020 Зюганов: полагал, что руководитель комитета по информационной политике реально расскажет, что было в Думе. Но он увлёкся политесом, вместо того чтобы выполнять свои функции, и даже не отметил, что КПРФ голосовала против и настаивала на 15 поправках. Вместо этого говорит, что КПРФ боится выборов. «Мы не боимся выборов. Но вчера приехал президент и хорошо, что внёс ясность», — заявил Зюганов.

10:15 11.03.2020 Вчера речь шла не о выборах, а о Майдане — Зюганов.

10:16 11.03.2020 На фоне мирового кризиса, спада цен на нефть, роста цен на товары, которые вырастут на 20−30%, нужно проводить две кампании — это провокация российского Майдана, уверен Зюганов.

10:16 11.03.2020 «Выгнать на улицу всех и превратить в кровавую кашу. Путин понял это лучше других, он силовыми ведомствами занимается», — отметил Зюганов.

10:17 11.03.2020 Ночная беседа лидеров фракций с Путиным дала свои результаты, отметил Зюганов.

10:18 11.03.2020 Зюганов обвинил «Россию-24» в том, что превратили сюжет в «грязную кашу». В чём смысл информационной политики? «Нужно проводить политику, которая укрепляет страну», — подчеркнул он.

10:18 11.03.2020 Транзит власти в условиях турбулентности не может быть мирным. Потому КПРФ предложила поправки, чтобы реально улучшать экономику страну.

10:18 11.03.2020 КПРФ будет голосовать так же, как и вчера.

10:19 11.03.2020 Зюганов потребовал от СМИ отражать события, «как есть на самом деле», иначе вернутся 1990-е.

10:19 11.03.2020 Выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

10:19 11.03.2020 Жириновский хотел бы, чтобы чаще выступали депутаты от фракций, а не одни только лидеры.

10:20 11.03.2020 «Раз решили лидеров фракций, я вынужден опять сюда выйти», — Жириновский.

10:21 11.03.2020 Жириновский — недоволен тем, что осталось английское наименование главы государства. «Задумайтесь о детях», — призвал он. Дети слышат на уроках английское слово.

10:22 11.03.2020 Собирать страну можно только через партийные списки, а не через одномандатников. «Централизованная должна быть страна, единая, унитарная», — заявил Жириновский.

10:22 11.03.2020 Вчера были досрочные выборы, потому раз — и нету. Подрывает репутацию «Единой России», отметил Жириновский.

10:23 11.03.2020 Жириновский: предлагаем допускать к выборам партии со 100 тыс. участников — давайте это сделаем, проводить до конца.

10:23 11.03.2020 «Не надо превращать Госдуму в спектакль. В одном отделении оптимизм, в последнем — плач Ярославны», — ругается Жириновский.

10:24 11.03.2020 Госдума обязана покрывать все расходы транспортные депутатов — за это борется Жириновский уже 30 лет, отметил он.

10:24 11.03.2020 «Вчера была политика, впервые за тысячу лет», — Жириновский.

10:25 11.03.2020 Вчера показали, как можно спектакль играть, кто ведущие, а кто ведомые, отметил Жириновский. Похвалил, как было проведено вчерашнее заседание, и закончил выступление.

10:26 11.03.2020 Володин комментирует: представьте себе, исходя из выступления Владимира Вольфовича, к чему мы могли бы проийти, если бы только не президент России.

10:26 11.03.2020 У нас с вами сегодня реально началась политическая кампания, которая перечеркнула всё, что сделали. Мы должны максимально объединиться вокруг поправок Конституции — подчеркнул Володин.

10:27 11.03.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на обвинения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Читайте также: Зюганов ответил на обвинения Хинштейна

10:27 11.03.2020 Работа огромная, но эта работа ставит конкретные цели и задачи. Многие проблемы можем изменить, если гарантируем совершенно другого уровня стандарты, защитим наших граждан и преодолеем те вызовы, которые стучатся нам в дверь — Володин

10:29 11.03.2020 Если бы вчера не приняли поправку Терешковой, то, что здесь на трибуне происходит, то, что происходит зачастую в рамках межпартийной конкуренции, — привело бы к тяжелейшим последствиям, отметил Володин.

10:29 11.03.2020 Скатываемся в склоки и дрязги — о какой политической культуре можно говорить? Все вопросы с организацией выборов обсудим. Вчера президент свою точку зрения высказал — Володин.

10:30 11.03.2020 Давайте настраиваться на работу, на результат. Сегодня очень ответственный день, призвал Володин.

10:32 11.03.2020 Тут коронавирус, там вызовы, обвал цен — это людей волнует, отметил Володин.

10:32 11.03.2020 К трибуне выходит Неверов.

10:33 11.03.2020 Неверов не согласен с Жириновским, что «у нас здесь спектакль». Работа идёт своим чередом.

10:33 11.03.2020 Неверов напомнил, что речь идёт не о принятии поправок, а лишь текста, который выносится на голосование.

10:33 11.03.2020 Он вновь напомнил о возросшей роли социальных обязательств, которые могут быть зафиксированы в Конституции.

10:34 11.03.2020 После принятия поправок в Конституцию будет готовиться порядка 50 правовых актов, это шанс в рамках «регуляторной гильотины». Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Подробности в материале: Поправки в Конституцию «гильотинируют» отраслевые законы

10:35 11.03.2020 Неверов перечисляет положительные качества предложенных поправок в Конституцию — вновь о социальных обязательствах и укреплении представительной власти.

10:37 11.03.2020 Поправки, предлагаемые на многие десятилетия вперёд, потому все партии должны их поддержать, а окончательное слово скажут граждане России — Неверов.

10:37 11.03.2020 Володин: партии, думающие о выборах, подумайте, чтобы в ваших рядах было больше людей труда. Все заулыбались! Вот Неверов — шахтёр, пришёл в политику. Посмотрите на повестку, которую он продвигает и отстаивает. Повестка созидания.

10:38 11.03.2020 Володин: давайте поприветствуем единственного рабочего фракции КПРФ. Товарищи-товарищами, а рабочий один. Коломейцев — инженер!

10:38 11.03.2020 КПРФ должна быть партией труда, критикует Володин.

10:39 11.03.2020 К трибуне выходил Сергей Миронов, лидер «Справедливой России».

10:40 11.03.2020 Пройдёт не так много времени, и депутаты подумают — может, стоит посмотреть на первые две главы Конституции? 13-я статья не устраивает, где говорится, что в РФ не признаётся обязательная государственная идеология — Миронов.

10:41 11.03.2020 Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать КПРФ (большевиков) в меньшивиков, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Читайте подробнее: Жириновский: мы видим реальную политику и роли всех

10:42 11.03.2020 До сих пор нет базового закона о Федеральном собрании. Закон о правительстве и президенте есть, а о ФС нет. Это неправильно, указывает Миронов.

10:42 11.03.2020 Сегодня подводится итог второго этапа социального разворота государства к человеку, указал Миронов.

10:42 11.03.2020 Миронов: если элементы идеологии в Конституцию закладываем, то почему бы не подойти к вопросу более капитально?

10:43 11.03.2020 «Поправки демонстрирует разворот государства наконец-то лицом к человеку», — подчеркнул Миронов.

10:44 11.03.2020 Сегодня, конечно, проголосуем «за» и дадим путь, по сути, новой Конституции, заявил Миронов.

10:46 11.03.2020 Начинается голосование — статья 1 проекта закона РФ о поправке в Конституцию РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопрос организации и функционирования публичной власти.

10:47 11.03.2020 «Должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и будут смотреть, кто как проголосовал», — указал Володин.

10:47 11.03.2020 383 за, против нет, воздержались 43.

10:48 11.03.2020 Госдума в третьем чтении в целом приняла поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Поправки поддержали 383 депутата, против — ноль, воздержались — 43 парламентария. Поправки были приняты во втором чтении 10 марта. Предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Также вводится новая для России процедура — общероссийское голосование. Об этом: Госдума в третьем чтении приняла поправки в Конституцию

10:49 11.03.2020 Депутаты Госдумы на встречах с избирателями будут разъяснять поправки в Конституцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Подробности в материале: Володин: депутаты Госдумы разъяснят каждую поправку в Конституцию

11:41 11.03.2020 Пакет поправок к Конституции. duma.gov.ru

13:03 11.03.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин: «До всероссийского голосования на встречах со своими избирателями депутаты будут разъяснять каждую принятую Госдумой поправку к Конституции».

13:47 11.03.2020 В Совет Федерации поступил закон о поправках к Конституции, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

14:01 11.03.2020 Заседание Совета Федерации продолжается — вскоре начнут рассматривать поправку в Конституцию.

14:03 11.03.2020 В зале присутствуют, среди прочих, официальный представитель президента РФ Павел Крашенинников, генпрокурор РФ Игорь Краснов, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Валерий Фадеев и другие.

14:04 11.03.2020 К трибуне выходит Андрей Клишас.

14:05 11.03.2020 Важно сохранить и преумножить опыт конституционного развития, который был накоплен за это время. Во многом это стало возможно благодаря решениям Конституционного суда, подчеркнул он.

14:05 11.03.2020 За более чем 26 лет действия Конституция РФ доказала свою эффективность — Клишас.

14:06 11.03.2020 Зафиксировать на конституционном уровне — значит, придать свойство необратимости, указал Клишас.

14:07 11.03.2020 Статья 1 проекта закона предусматривает внесение поправки в Конституцию — сам текст поправки. Статья 2 закрепляет порядок общероссийского голосования, а статья 3 — порядок вступления в силу закона о поправке.

14:07 11.03.2020 Предложения 35 членов Совета Федерации нашли отражение в тексте закона.

14:07 11.03.2020 Наиболее значимыми стали поправки о социальных гарантиях. Предложений в этой сфере поступило больше всего, указал Клишас.

14:08 11.03.2020 Клишас напомнил о том, что дети являются «приоритетом нашей политики», согласно последней редакции поправки.

14:09 11.03.2020 Опасения представителей гражданского общества о том, что могут появиться органы ювенальной юстиции, лишены правовых оснований. Таких органов нет и не будет, указал Клишас.

14:10 11.03.2020 Закрепление в Конституции положений о социальном государстве возложит на государство особые гарантии, пересмотреть которые в худшую сторону станет невозможно.

14:10 11.03.2020 Органы местного самоуправления войдут в единую систему публичной власти, напомнил Клишас. Введение понятия единой публичной власти при этом не отменяет принцип разделения властей и самостоятельность муниципальных органов власти.

14:12 11.03.2020 Для граждан важно иметь гарантии в неизменности достигнутого уровня социальных обязательств государства.

14:13 11.03.2020 Право действующего главы государства участвовать в выборах президента примут или отклонят граждане на общероссийском голосовании, подчеркнул Клишас.

14:13 11.03.2020 Включена поправка президента баллотироваться на следующих выборах. В статью 81 Конституции введены правила временного характера для действующего главы государства.

14:14 11.03.2020 В России не будет органов ювенальной юстиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас. Об этом: Клишас: в России не будет органов ювенальной юстиции

14:16 11.03.2020 Андрей Клишас на заседании Совета Федерации 11.03.2020 . council.gov.ru

14:16 11.03.2020 Полномочия Совета Федерации и Госдумы расширяются, хотя ведущая роль президента в формировании правительства остаётся, напомнил Клишас.

14:17 11.03.2020 В Конституции закрепляется право СФ и ГД осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы в органы исполнительной власти. Поправка уточняет и порядок формирования Совета Федерации, статус сенатора.

14:20 11.03.2020 Не более семи сенаторов могут стать таковыми пожизненно в случае выдающихся заслуг перед страной. Такой же статус может получить президент с истёкшим сроком действия своих полномочий.

14:20 11.03.2020 Председатель правительства несёт персональную ответственность перед президентом.

14:23 11.03.2020 Было много критики, что поправки нарушают независимость судей. Однако если сравнить эти порядки с тем, как судьи освобождаются от должности сейчас — текущий порядок принятия решения через парламент гораздо более открытый и демократичный, служит укреплению судебной власти, подчеркнул Клишас.

14:24 11.03.2020 Конституционный суд проверяет проекты законов на конституционность — о поправке в Конституцию, федеральных и конституционных законов, а также принятых законов до их подписания. Эти полномочия очень существенны, указал Клишас.

14:26 11.03.2020 Решения межгосударственных органов, в случае противоречия Конституции России, отклоняются. Для рассмотрения вопроса об исполнении решений иностранного и международного суда, налагающего обязательства на РФ, если это противоречит основам публичного правопорядка, предлагается так же отнести к полномочиям Конституционного суда РФ.

14:27 11.03.2020 Конституционный запрет на отчуждение территорий устанавливается всегда, за исключением случаев демаркации границ с сопредельными территориями.

14:27 11.03.2020 Россия — светское государство, подчеркнул Клишас. Это основа конституционного строя, она остаётся неизменной.

14:30 11.03.2020 Контроль за подсчётом голосов по принятию поправок возьмут на себя Общественная палата РФ и региональные палаты, отметил Клишас.

14:32 11.03.2020 После одобрения поправки президент издаёт указ об официальном опубликовании Конституции с датой вступления в силу.

14:32 11.03.2020 О поправках, вступающих в силу в особом порядке — речь о заключении Конституционного суда, — суд обязан дать соответствующее заключение. Только если он даёт заключение о соответствии поправок, проводится голосование. Дату голосования назначает президент РФ.

14:33 11.03.2020 Вопросов к Клишасу от сенаторов не поступило.

14:34 11.03.2020 Выступает Олег Мельниченко, председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению.

14:35 11.03.2020 Мельниченко отметил значение возникновения в Конституции такого понятия, как федеральная территория. Оно зарекомендовало себе эффективным инструментом в региональной политике.

14:35 11.03.2020 Андрей Клишас на заседании Совета Федерации 11.03.2020 . council.gov.ru

14:36 11.03.2020 Вслед за Мельниченко объявил о рекомендации принять поправки и Бондарев (комитет по обороне и безопасности).

14:38 11.03.2020 Константин Косачев (комитет по международным делам) отметил значение поправок, направленных на укрепление суверенитета России и недопущение на вмешательство во внутренние дела страны. Новая статья 79 декларирует, что РФ предпринимает меры по укреплению международного мира — такая статья появляется впервые в Конституции. Также вводится статья 67, закрепляющая статус России как правопреемницы СССР, в том числе в отношении членства в международных организациях.

14:41 11.03.2020 Анатолий Артамонов (комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам) отметил, что поправки «внушают уверенность в завтрашнем дне». Нормы о МРОТ и индексации пенсий и иных выплат становятся обязательными и не подлежат приостановлению.

14:42 11.03.2020 Поправки создадут условия для поддержания большей стабильности в российском обществе, подчеркнул Артамонов.

14:45 11.03.2020 Андрей Кутепов (комитет СФ по экономической политике) отметил, что федеральные территории позволят выработать особый комплексный подход для развития регионов страны.

14:47 11.03.2020 Алексей Майоров (комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию) указал, что впервые вопросы отраслевого сельского хозяйства нашли отражение в Конституции — как и поддержания здорового образа жизни.

14:50 11.03.2020 Инна Святенко (комитет СФ по социальной политике) напомнила, что более 50% поправок связаны с вопросами социальной политики. Новые гарантии позволят гарантировать обязательства вне зависимости от состояния бюджета государства.

14:53 11.03.2020 Гумерова (комитет СФ по культуре) отметила, что несмотря на особый статус русского языка и народа, в Конституции прописана защита культурной самобытности всех входящих в РФ народов.

14:55 11.03.2020 Вячеслав Тимченко (комитет СФ по регламенту) также выразил поддержку своего комитета в отношении поправки.

14:56 11.03.2020 Генпрокурор РФ Игорь Краснов выступает с докладом.

14:58 11.03.2020 Поправками закрепляется статус Генпрокуратуры как централизованный системы государственных органов. Поправки «логично ограничивают людям, занимающим высокую должность прокурора, по части невозможности иметь иностранное гражданство и иностранные счета», указал Краснов.

14:58 11.03.2020 Независимость прокуроров также будет достигнута новым порядком их назначения.

14:59 11.03.2020 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о том, что предлагаемые поправки отвечают общественному запросу — на справедливость и стабильность, что видно по общению с гражданами.

15:01 11.03.2020 Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева заявила, что наблюдался огромный отклик граждан России и большой масштаб общественных дискуссий в связи с внесением поправок в Конституцию. Общественная палата РФ получила свыше 1,5 тыс. предложений.

15:02 11.03.2020 Общественная палата РФ поддержала текст, подготовленный ко второму чтению, и отметили историческую значимость законопроекта.

15:03 11.03.2020 Председатель СПЧ Валерий Фадеев указал, что социальное государство — одно из важнейших достижений XX века, и даже самые богатые и эффективные страны мира отказываются от него. На этом фоне Россия социальное государство развивает и в этом вопросе становится лидером.

15:05 11.03.2020 В Конституции возникает описание некоммерческого сектора и обязательство государства поддерживать НКО, отметил Фадеев.

15:08 11.03.2020 Сенатор Алексей Пушков: иногда возникает вопрос, зачем включать ссылки на историю и ценности в правовой документ? Конституция создаёт «нравственный алгоритм общества», отметил он, и сравнил с Конституцией Италии, где в начале закреплены 12 фундаментальных принципов.

15:10 11.03.2020 Пушков: пункт о защите исторической памяти принципиальное воспитательное и патриотическое значение.

15:11 11.03.2020 Пушков: пункт о преемственности государства свидетельствует о том, что Россия не отказывается от своей истории.

15:13 11.03.2020 Светлана Горячева: «ситуация в социальной сфере будет хотя бы постепенно меняться в лучшую сторону».

15:17 11.03.2020 Людмила Нарусова критикует порядок голосования: закон 1998 года никто не отменял, теперь просто делают вид, что его не существует по части голосования по поправкам. Если хотим юридической чистоты, то голосование должно быть свободным волеизъявлением и осознанным. Те, кому нравятся одни поправки, но не нравятся другие, должны выражать своё индивидуальное мнение. «Я постоянно говорю о том, что голосовать надо порознь. Но я отдаю себе отчёт в том, что я в одиночестве», — заявила Нарусова.

15:17 11.03.2020 Выступает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

15:18 11.03.2020 Поправки в Конституцию носят по-настоящему системный характер и затрагивают все сферы страны.

15:18 11.03.2020 Важно, что страна не принимает с чистого листа Основной закон. Неизменными остаются основополагающие принципы конституционного строя России.

15:19 11.03.2020 Вопрос об адаптации Основного закона к реалиям сегодняшнего дня объективно назрел.

15:20 11.03.2020 Новые гарантии «по-новому позволят раскрыть принцип социального государства».

15:20 11.03.2020 Отныне обязательства будут неизменяемы и всегда подлежать выполнению.

15:21 11.03.2020 В условиях международной турбулентности поправки об укреплении суверенитета крайне своевременны, отметила Матвиенко.

15:22 11.03.2020 Международные обязательства Россия будет добросовестно выполнять и впредь, но ограничения прав российских граждан и поползновений на суверенитет допустить невозможно.

15:22 11.03.2020 Поправки позволят свести к минимуму попытки повлиять на Россию извне.

15:23 11.03.2020 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила системный характер поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Об этом: Матвиенко считает актуальной адаптацию Конституции

15:25 11.03.2020 Предложение Валентины Терешковой об участии в выборах президента вызвало предположения, будто целью поправок служило обнуление президентских сроков. Но это не так — для сохранения власти есть и множество других легитимных вариантов, которые можно было бы провести через Федеральное собрание. Президент руководствуется уважением к мнению граждан России — именно поэтому предложение голосования к поправкам, «между прочим, совсем не обязательное по действующему законодательству», напомнила Матвиенко.

15:25 11.03.2020 Президент проявил готовность пойти на конкурентные выборы, что является показателем открытости и демократичности этого пути.

15:26 11.03.2020 Жизненно важно сохранить политическую стабильность и предсказуемость — и для граждан, и для бизнеса, и для зарубежных партнёров. «После вчерашней новости приостановилось падение цен на нефть и стабилизировалась ситуация на фондовых рынках. Это к слову о стабильности», — указал Матвиенко.

15:27 11.03.2020 Соцопросы показывают, что значительная часть граждан РФ считают, что президент России справится наилучшим образом с возникающими вызовами.

15:27 11.03.2020 «Владимир Владимирович должен иметь право пойти на конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет — решать ему. Но сама возможность у него должна быть. А у граждан — право выбора», — заявила Матвиенко.

15:28 11.03.2020 Это обесценит любые спекуляции по поводу преемников.

15:28 11.03.2020 Матвиенко напоминает, что Путин «поднял страну с колен», создал боеспособную армию и вернул ведущую роль на международной арене. Сегодня он признан в мире одним из ведущих мировых лидеров «и это факт».

15:31 11.03.2020 Мы не должны оставить без внимания накопленный массив предложений по всем направлениям общественной жизни — этот опыт должен быть учтён законодателями, указала Матвиенко. «Прошу все комитеты заняться этой работой», — указала она.

15:31 11.03.2020 Матвиенко попросила поддержать внесённый проект закона.

15:32 11.03.2020 Совфед одобрил поправки в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Преамбула Конституции остается неизменной, поправки вносятся в шесть глав основного закона, кроме 1, 2 и 9. Подробности в материале: Совфед одобрил поправки в Конституцию. Что дальше?

15:33 11.03.2020 160 человек — за, 1 — против, 3 — воздержались.