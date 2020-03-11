Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 11 марта, Госдума обсудит поправки в Конституцию в окончательном, третьем чтении, сообщает ИА REGNUM.

Поправки вносятся в ряд глав Основного закона, преамбула Конституции остается без изменений.

Поправки касаются государственного устройства страны, требований и полномочий органов госвласти — президента, правительства, Госдумы, Совфеда, администрации президента, Совбеза. Также они касаются органов местного самоуправления, судебной системы и прокурорского надзора.

Накануне в дискуссии по обсуждению поправок принял участие и президент РФ Владимир Путин. Он четко дал понять: досрочные выборы не требуются, нынешний созыв достаточно компетентен. При этом он поддержал предложение о сроках полномочий главы государства — таким образом, Путин сможет пойти на выборы в пятый раз.

В целом все фракции согласны с тем, что Конституцию требует «ремонта», но решение — за гражданами страны. Всероссийское голосование может пройти 22 апреля.

Совфед обсудит поправки в Конституцию на заседании 11 марта.