Москва, 11 марта, 2020, 19:56 — ИА Регнум. «Хватит нам информационного терроризма, ведется адекватная работа«, — ответил на вопрос ИА REGNUM о принимаемых в России мерах по противодействию коронавирусу академик РАН Геннадий Онищенко.

AAT Геннадий Онищенко

Его выступление на президиуме РАН во вторник, 10 марта 2020 года, по ситуации с распространением коронавирусной инфекции вселяет долю оптимизма: 74% заболевших в Китае выздоровели, летальность не превышает 3,8%.

« Эта инфекция ведет себя как типичная природно-очаговая инфекция , — опроверг уникальность коронавируса академик Онищенко. — На сегодняшнее утро, по данным министерства здравоохранения Китая, зафиксированы 80 754 случая среди людей, прирост на сегодняшний день составил 0,023 (ноль двадцать три тысячных). И обратите внимание на следующую цифру: вся инфекция локализуется в провинции Хубэй. Это 30-миллионная провинция и город Ухань, насчитывающий 11 млн человек. Зарегистрировано 3136 летальных исходов. Выздоровело 74% заболевших ».

Симптомы заболевания не раз описывались в СМИ, однако на днях появились сообщения о поражении не только легких, но и мозга. Такие случаи редки, но особенно тяжелы и обычно смертельны.

« Это редкие случаи пока , — подчеркнул Геннадий Онищенко. — Меняется клиника, вирус агрессивней становится. Меняется подтип и агрессивность, контагиозность повышается. Это тоже замечено, но пока строго научно сказать нельзя. Но больше появилось случаев такого рода ».

По словам специалиста, пик заболевания пришелся на 12 февраля, когда суточная прибавка составила 4%, или несколько тысяч случаев заболеваний. Теперь эпидемия пошла на спад — 19 новых случаев ежедневно.

« Практически Китайская Народная Республика справилась с ситуацией », — считает Геннадий Онищенко.

Он также сообщил, что штамм коронавируса имеет уже 149 изменений. Отмечена поляризация вируса, то есть выделяется два его подтипа: S и L. Первый подтип — первоначальный — от летучих мышей, а второй — новый, уже перешедший на человека. Этот подтип составляет сейчас 70% и «характеризуется более высокой скоростью распространения и большей агрессивностью».

» Есть и еще интересные данные, что этот вирус преодолевает трансплацентарный барьер, потому что были найдены остатки вируса в легочной ткани эмбриона человека, хотя это редкое явление , — отметил академик, добавив, что « сегодня появляются данные, что у тяжело больных людей он проявляется как вирусный энцефалит и находится в спинно-мозговой жидкости. Пока говорить, что он поражает нервную систему, нельзя. В основном он локализуется в легких ».

Что касается России, то у нас выздоровели два гражданина Китая, а вот из Италии наши сограждане завезли 15 новых случаев заболевания. «Это тот пример, когда непорядок внутри одной страны мультипликативно сказывается на других странах», — раскритиковал власти Италии академик Онищенко.

Тем не менее есть надежда, что COVID-19 будет постепенно ослабевать. Во всяком случае вирусологи не видят причин для иного сценария. Заведующая кафедрой вирусологии МГУ им М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор Ольга Карпова сообщила ИА REGNUM, что вирус постепенно будет терять свою силу.

« Это классическая схема для всех зоонозов. На нашей памяти это третий раз, уверяю вас, будет и четвертый. В тот момент, когда происходит преодоление видового барьера и зооноз заражает другой вид, в данном случае человека, то первая реакция — это очень серьезные клинические проявления. В данном случае это пневмония, а когда мы говорим о вирусе Эбола, это геморрагическая лихорадка и т. д. Когда такой вирус начинает распространяться в людях, он ослабляется », — отметила профессор Карпова.

Разумеется, всех волнует вопрос вакцинации. Создать вакцину можно только в том случае, если у вас есть сам вирус. Однако главный его обладатель — Китай — не спешит поделиться живым материалом со специалистами из других стран. Поэтому и создание вакцины под вопросом. Пока речь может идти о так называемой «кандидатной» вакцине, пояснил специалист по биоинженерии, академик Михаил Кирпичников.

« Достаточно иметь только последовательности, которые опубликованы. Их много, мутаций много, но информатика позволяет найти некие консенсусные последовательности как СОVIDа, так и SARSа (атипичной пневмонии) и MERSа (Middle Eastrespiratorysyndrome), отличающиеся несколько друг от друга », — отметил ученый-биолог. Однако и в этом случае окончательная процедура — клинические испытания — потребуют использования реальных вирусов, что пока, видимо, проблематично. Кроме того, как заявил академик Онищенко, для нынешнего сезона вакцина не актуальна, а будет ли актуальна в следующем — тоже вопрос.

Специалисты обнадеживают: в скором времени эпидемия COVID-19 сойдет на нет. Как же хочется в это верить! Как и в то, что это не какая-то страшная и неведомая напасть, а «вполне умеренная инфекция». Геннадий Онищенко именно так оценил наводящий на мир страх коронавирус.