Геннадий Онищенко о коронавирусе: «Это вполне умеренная инфекция»
Москва, 11 марта, 2020, 19:56 — ИА Регнум. «Хватит нам информационного терроризма, ведется адекватная работа«, — ответил на вопрос ИА REGNUM о принимаемых в России мерах по противодействию коронавирусу академик РАН Геннадий Онищенко.
Его выступление на президиуме РАН во вторник, 10 марта 2020 года, по ситуации с распространением коронавирусной инфекции вселяет долю оптимизма: 74% заболевших в Китае выздоровели, летальность не превышает 3,8%.
Симптомы заболевания не раз описывались в СМИ, однако на днях появились сообщения о поражении не только легких, но и мозга. Такие случаи редки, но особенно тяжелы и обычно смертельны.
По словам специалиста, пик заболевания пришелся на 12 февраля, когда суточная прибавка составила 4%, или несколько тысяч случаев заболеваний. Теперь эпидемия пошла на спад — 19 новых случаев ежедневно.
Он также сообщил, что штамм коронавируса имеет уже 149 изменений. Отмечена поляризация вируса, то есть выделяется два его подтипа: S и L. Первый подтип — первоначальный — от летучих мышей, а второй — новый, уже перешедший на человека. Этот подтип составляет сейчас 70% и «характеризуется более высокой скоростью распространения и большей агрессивностью».
Что касается России, то у нас выздоровели два гражданина Китая, а вот из Италии наши сограждане завезли 15 новых случаев заболевания. «Это тот пример, когда непорядок внутри одной страны мультипликативно сказывается на других странах», — раскритиковал власти Италии академик Онищенко.
Тем не менее есть надежда, что COVID-19 будет постепенно ослабевать. Во всяком случае вирусологи не видят причин для иного сценария. Заведующая кафедрой вирусологии МГУ им М. В. Ломоносова, доктор биологических наук, профессор Ольга Карпова сообщила ИА REGNUM, что вирус постепенно будет терять свою силу.
Разумеется, всех волнует вопрос вакцинации. Создать вакцину можно только в том случае, если у вас есть сам вирус. Однако главный его обладатель — Китай — не спешит поделиться живым материалом со специалистами из других стран. Поэтому и создание вакцины под вопросом. Пока речь может идти о так называемой «кандидатной» вакцине, пояснил специалист по биоинженерии, академик Михаил Кирпичников.
Специалисты обнадеживают: в скором времени эпидемия COVID-19 сойдет на нет. Как же хочется в это верить! Как и в то, что это не какая-то страшная и неведомая напасть, а «вполне умеренная инфекция». Геннадий Онищенко именно так оценил наводящий на мир страх коронавирус.