Москва, 10 марта, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сегодня, 10 марта, в Москве, поинтересовался, в каком объёме регион участвует в национальных проектах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным

«А как вписывается Новгородская область в национальные проекты?» — поинтересовался президент России у губернатора региона.

Никитин заявил, что Новгородская область участвует во всех национальных проектов, кроме нацпроекта «Наука».

"Но и в нём, мы рассчитываем, что университет примет активное участие», — отметил Андрей Никитин.

По словам губернатора Новгородской области, по абсолютному большинству нацпроектов в регионе «достигли хороших результатов».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Есть определённые задержки со стройками у нас, в частности, по детским садам, но мы это догоняем и вопросы эти решаем, в общем-то, и решим в самое ближайшее время. А так все параметры нацпроектов выполняются, и, конечно, с учётом тех особенностей, которые есть в регионе, например, смертность у нас снижается, продолжительность жизни растёт, но база низкая, поэтому гордиться там нечем, понимаем, что нам для среднероссийского уровня нужно ещё очень много делать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область рассчитывает попасть в число участников национального проекта «Наука» с проектом Новгородской технической школы, которая возводится в Великом Новгороде к 2021 году. Сам регион — демографически сложный, его население ежегодно сокращается.