Новгородский губернатор отчитался перед Путиным о ходе нацпроектов
Москва, 10 марта, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сегодня, 10 марта, в Москве, поинтересовался, в каком объёме регион участвует в национальных проектах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«А как вписывается Новгородская область в национальные проекты?» — поинтересовался президент России у губернатора региона.
Никитин заявил, что Новгородская область участвует во всех национальных проектов, кроме нацпроекта «Наука».
"Но и в нём, мы рассчитываем, что университет примет активное участие», — отметил Андрей Никитин.
По словам губернатора Новгородской области, по абсолютному большинству нацпроектов в регионе «достигли хороших результатов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область рассчитывает попасть в число участников национального проекта «Наука» с проектом Новгородской технической школы, которая возводится в Великом Новгороде к 2021 году. Сам регион — демографически сложный, его население ежегодно сокращается.