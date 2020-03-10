Санкт-Петербург, 10 марта, 2020, 17:44 — ИА Регнум. По состоянию на вторник, 10 марта, в петербургской Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщили в комитете по здравоохранения Санкт-Петербурга.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница им. Боткина в Петербурге

Отметим, что на данный момент в Северной столице официально подтверждены лишь два случая коронавирусной инфекции COVID-19. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в инфекционных боксах больницы.

«Эпидемиологическая ситуация находится под контролем. У города имеется достаточно сил и средств, чтобы предотвратить распространение этого заболевания», — отметили в комздраве.

Кроме того, город сформировал запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, а также подготовил необходимую инфраструктуру для обеспечения изоляции и непрерывного медицинского наблюдения за людьми, имеющими высокий риск заражения новой коронавирусной инфекцией.