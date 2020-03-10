Ереван, 10 марта, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили совместные действия в контексте ситуации в мировой экономике. Об этом заявил Никол Пашинян в ходе визита в армянский город Капан.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, стороны обсудили текущую ситуацию в мировой экономике и координацию действий.

Пашинян отметил также, что беседа прошла в телефонном режиме.