Москва, 10 марта, 2020, 15:53 — ИА Регнум. Для преодоления Россией последствий надвигающегося мирового кризиса есть уже апробированные мировой практикой меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист, председатель Русского экономического общества им. Шарапова Валентин Катасонов.

Иван Айвазовский. Шторм. 1861

В качестве возможных мер он назвал установление контроля над трансграничным движением капитала.

«Есть уже апробированные мировой практикой выстраивания некой железобетонной дамбы, которая предотвратила бы эту волну мирового финансового цунами. Это образно, речь идет об установлении контроля над трансграничным движением капитала. К сожалению, ни один чиновник, ни один руководитель об этом даже не заикается. Это доказывает, что мы находимся в той же точке, на которой мы находились почти 30 лет назад — перманентный экономический кризис. И Россия здесь напоминает некую шлюпку, которая скачет по волнам мирового финансового океана», — отметил эксперт.