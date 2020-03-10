Санкт-Петербург, 10 марта, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Предложение обнулить президентские сроки после внесения поправок в Конституцию России отражает искреннее желание российских граждан сохранить стабильность. И это стремление связано с личностью Владимира Путина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев.

ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») 10 марта предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию, что сделает возможным для Владимира Путина вновь баллотироваться на пост президента.

Ранее в тот же день депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату российского парламента.

По словам Станислава Еремеева, предложение о досрочном роспуске Госдумы не является неожиданным. Эта возможность давно обсуждалась экспертным сообществом: когда вносились на обсуждение поправки в Конституцию в части функционала органов местного самоуправления, возникали очевидные вопросы «как это будет исполняться?» и «кем?».

Кроме того, когда Владимир Путин, отвечая на вопрос, с какого периода предложенные им поправки в Конституцию должны вступить в силу, заявил, что это должно произойти сразу после подписания соответствующего федерального закона.

«В этих условиях логично предложение, что те структуры которые получили иные права и полномочия, подверглись модернизации. Кроме того, в обществе есть запрос на обновление, есть новые лица, которые готовы решать стоящие перед страной вопросы, и досрочные выборы дадут такую возможность», — подчеркнул Еремеев.

Что касается обнуления президентских сроков, то эта инициатива исходит из потребностей граждан РФ, которые хотят иметь гаранта стабильности, которым выступает президент Владимир Путин.

«В эпоху турбулентности, которую испытывает мировая экономика, непростых геополитических задач, которые решает сейчас РФ, многие наши сограждане видят действующего президента гарантом стабильности», — пояснил Станислав Еремеев.