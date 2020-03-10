Москва, 10 марта, 2020, 13:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») выступила за то, чтобы предусмотреть возможность для Владимира Путина вновь избираться на президентский пост, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

A.Savin Валентина Терешкова

Госдума объявила перерыв на обсуждение поправки.

«Мы должны этот вопрос ставить, а решать будет народ. Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства», — предложила Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций. Поправку о возможности президента РФ Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим.