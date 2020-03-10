Москва, 10 марта, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Спешность с принятием поправок в Конституцию, с постоянными изменениями уже согласованных формулировок, а теперь и с выборами в парламент не кажется необходимой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 марта, политолог Дмитрий Солонников, комментируя инициативу депутатов Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Как сообщалось ранее, Александр Карелин (депутат от «Единой России») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента. Он объяснил это предполагаемыми поправками в Конституцию изменением полномочий Госдумы и Совета Федерации. Идею уже поддержали Владимир Жириновский и Сергей Миронов.

«Спешность с принятием поправок в Конституцию явно не является необходимой. Как и постоянные изменения, которые вносятся в уже согласованные формулировки. Большая часть наших сограждан не очень понимают содержания многих поправок. И это не очень уместно, учитывая, что население хотели вовлечь в обсуждение этих поправок.

Можно было провести всенародное голосование в сентябре, в единый день голосования, а выборы проводить в намеченный срок, в декабре 2021 года, и ничего бы от этого не изменилось. Что могут изменить несколько месяцев? Что такого происходит в стране и в мире, что прежний состав Думы, от которой мало что зависит, не может поработать еще?

Но если ускоряется один процесс — с подготовкой поправок, то логично, что ускоряется и другой — с выборами.

Тот факт, что «Справедливая Россия» поддерживает идею досрочных выборов, выглядит странным и комичным одновременно, потому что, по данным социологов, она в новую Думу не войдет. КПРФ и ЛДПР при некоторых обстоятельствах могут преобразовать оппозиционный потенциал в рост своих фракций. Еще вероятнее, что «Единая Россия», с ребрендингом или без него, сохранит свои позиции. В том числе за счет многочисленных небольших новых партий, которые оттянут протестные голоса, но не войдут в парламент», — отметил Дмитрий Солонников.