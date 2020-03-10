Москва, 10 марта, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает провести досрочные выборы президента РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

«Досрочные выборы должны состоятся 20 сентября… Надо идти до конца. Надо подумать о выборах президента. Надо выбирать президента на заседании Госсовета», — предложил Жириновский.

В ходе обсуждения во втором чтении поправок в Конституцию депутат Госдумы Александр Карелин («Единая Россия») предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента.