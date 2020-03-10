Москва, 10 марта, 2020, 12:22 — ИА Регнум. Более раннее ускорение годовой инфляции допустило Минэкономразвития РФ из-за волатильности на валютном рынке. Об этом говорится в обзоре министерства «Картина инфляции. Март 2020 года».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

Минэкономразвития ожидает мартовскую инфляцию на уровне 0,3−0,4% в месячном выражении, что соответствует диапазону 2,3−2,4% в годовом выражении. Ускорение годовой инфляции с текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось, так как на валютном рынке возросла волатильность, отмечено в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта ЦБ РФ допустил внедрение дополнительных регулятивных мер в условиях возросшей волатильности валютного и фондового рынков.

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