Москва, 10 марта, 2020, 11:38 — ИА Регнум. По сути, 9 марта, хоть и был выходным днём в России, может стать началом кризиса, уверен управляющий партнер компании RRG Денис Колокольников. Об этом он заявил ИА REGNUM 10 марта, комментируя случившееся обрушение цен на нефть и курса рубля.

Резервуары с нефтью

«Здесь получается комбинация целого ряда факторов: это и коронавирус и его влияние на мировой рынок, это и недоговоренность с ОПЕК и резкое снижение цен на нефть, это и падение рубля относительно валют, это и напряженность во взаимоотношениях Сирии и Турции, это и неопределенность в Китае как одного из партнеров. Эти и целый ряд других факторов дают в комбинации негативный эффект», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, есть и позитивные тенденции: «Например, стабилизация ситуации по коронавирусу в Китае, рост заболевших там уже не отмечается. Более того, на 2/3 территории Китая уже возобновляется производство. Это положительный фактор, который отчасти может повлиять на спрос на нефть и, возможно, приведет ее к более высоким ценовым показателям».

"Я думаю, что ОПЕК+ все-таки должен приди к какому-то взаимному согласию, потому что низкий уровень цен на нефть невыгоден России и ряду добывающих стран. На самом деле развитые страны от этого только выигрывают, поскольку им достается дешевая нефть, например тот же Китай, но Россия в данном случае — страдает», — подчеркнул Колокольников.