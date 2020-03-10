Санкт-Петербург, 10 марта, 2020, 11:33 — ИА Регнум. У России получится работать на рынке нефти самостоятельно, без договоренностей ОПЕК, потому что Россия, как и Саудовская Аравия, могут существенно увеличить объемы добычи, зарабатывая на объемах, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 марта, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

Как сообщалось ранее, страны «ОПЕК+» не смогли договориться о дополнительном сокращении мировой нефтедобычи, следствием стало падение цен на нефть (до 31,5 доллара за баррель нефти марки Brent) и резкое ослабление российской валюты.

«Наш бюджет сверстан под показатель 41 доллар за баррель, и нам нужно, чтобы цены на нефть были не ниже этого уровня, иначе государство будет нести убытки, и придется либо девальвировать рубль, либо начинать приватизацию.

К тому, что произошло 6 марта, Россия долго готовилась, накапливала золотовалютные резервы. Сейчас их объем достаточно велик для того, чтобы выйти из ситуации.

Раньше смысл договоренностей ОПЕК состоял в том, что нужно сократить объемы добычи, чтобы стабилизировать цены и держать их на приемлемом уровне. Но в последнее время ситуация изменилась. США последовательно выбивали с рынка нефти его участников — Венесуэлу, Иран, а на освободившееся место приходили американские компании.

Поэтому в нынешних условиях подобные договоренности уже невыгодны. По сути предлагается сократить добычу, обеспечив новые доли рынка и новые доходы американским компаниям. Поэтому позиция России состояла в том, что либо договоренности остаются прежними, либо никакого соглашения не будет.

И у России получится работать на этом рынке самостоятельно. Россия, как и Саудовская Аравия, может существенно увеличить объемы добычи, зарабатывая на объемах. Другие страны этого позволить себе не могут», — отметил Дмитрий Кумановский.