Москва, 10 марта, 2020, 10:56 — ИА Регнум. Разворачивающийся экономический кризис будет оказывать влияние на мировую экономику весь 2020 год, считает экономист Василий Колташов, опубликовавший 9 марта на своем канале в Youtube аналитическое видео «Кризис против нефти и короновируса: как понять обвал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Самое главное — это то, что нам говорят, что никакого кризиса, по сути, нет. Никто не заинтересован в том, чтобы признать наличие большого, глубокого, экономического кризиса мировой экономики, — заявил Колташов. — Этот кризис, который мы сейчас наблюдаем в обострённом состоянии, будет оказывать на нас влияние весь 2020 год. Мы проживём год под знаком кризиса. Сейчас рынки уйдут вниз. Это падение будет судьбоносным. Падением отрезвляющим. Правительство Медведева проспало приход кризиса. И вот его накануне обвала и сменили. То, что обвал вызревает, не было тайной ни для кого».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России.