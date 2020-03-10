Москва, 10 марта, 2020, 10:48 — ИА Регнум. Ситуация с курсом рубля будет развиваться в успокоительном ключе. Это предположил экономист Василий Колташов, опубликовавший 9 марта на своем канале в YouTube аналитическое видео «Кризис против нефти и короновируса: как понять обвал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«ОПЕК+ объявила о том, что не будет сокращать добычу. Саудовская Аравия прямо дала понять, что добычу будет даже увеличивать, ну, а Россия в лице «Роснефти» — о том, что сокращать добычу тоже не будет, — заметил Колташов. — В итоге цены на нефть рухнули. Обвалились ниже 34 долларов за баррель. Доллар, естественно, взлетел, а рубль, естественно, просел. И те, кто хотел заработать и ждал этого момента с 2018 года, они эту возможность получили и использовали».

Дальше, как полагает Колташов, возможно, ситуация будет развиваться в несколько успокоительном ключе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30%.