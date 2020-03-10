Москва, 10 марта, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Произвол монополий в РФ сдерживается нищетой населения, убежден экономист директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он сообщил 10 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Удорожание доллара и удешевление нефти не вызовет автоматического роста цен (кроме лекарств), так как произвол монополий сдерживается уже года три исключительно нищетой людей, — написал Делягин. — Нет денег — нет высокой инфляции; Набиуллина в свое время говорила об этом предельно откровенно. Разумеется, «самсунгов» и «айфонов» последней модели это не касается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Московская биржа сообщила, что верхняя граница курса доллара может повыситься до 76,3951 рубля, евро — до 87,3131 рубля.