Москва, 10 марта, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В ходе совещания, которое проводил глава правительства Михаил Мишустин, руководитель Минэнерго Александр Новак рассказал о переговорах по сделке ОПЕК+. Об этом сообщается на сайте правительства.

Kremlin.ru Александр Новак

Для того чтобы яснее увидеть, как коронавирус влияет на мировую экономику в целом и спрос на нефть, «российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала», — сказал Новак.

По его словам, несмотря на это предложение, партнёры по ОПЕК приняли решение «о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доктор экономических наук Никита Кричевский считает выход России из сделки ОПЕК+ не только победой здравого смысла, но и знаком проявления национальной гордости.