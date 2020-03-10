Москва, 10 марта, 2020, 09:06 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству предлагает скорректировать поправку в Конституцию о детях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Владимир Маковский. Играющие дети. 1890

Предложенная ранее формулировка о том, что «дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации», оказалась не самой удачной, и предлагается ее скорректировать.

«Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», — сказал Крашенинников.