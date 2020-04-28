Москва, 29 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

29 апреля

29 апреля 1942 года Ставка приказала войсками Северо-Западного фронта в течение лета ликвидировать демянскую группировку противника.

Украинские партизаны разгромили немецкие гарнизоны в четырёх городах Середина-Будского района в Сумской области, уничтожив 250 вражеских солдат и офицеров.

29 апреля 1943 года началось наступление войск Северо-Кавказского фронта в районе станицы Крымская.

29 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта в Берлине полностью заняли район Моабит, Ангальтский вокзал и 177-й квартал в центральной части города. Севернее Берлина Красная армия завладела 8 населенными пунктами.

Войска 2-го Белорусского фронта заняли города Анклам, Нойбранденбург и Лихен и вступили на территорию провинции Мекленбург.

Силы 1-го Украинского фронта в юго-западной части Берлина заняли южную часть района Вильмерсдорф, а также железнодорожную станцию на окружной дороге Гогенцоллерндамма — Халензее.

СССР признал Временное правительство Австрии, несколькими днями ранее утвердившее текст Декларации о независимости своей страны от Германии. Тем не менее независимость Австрии была принята другими странами только в 1955 году, когда Декларацию подписали представители союзных оккупационных сил.