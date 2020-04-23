Москва, 24 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

24 апреля

24 апреля 1942 года из-за таяния льда полностью прекратилось сообщение по «Дороге жизни» через Ладожское озеро.

Немецкая авиация возобновила попытки уничтожить стоящие на Неве корабли Балтийского флота. Налёт 72 бомбардировщиков не достиг цели: лишь 2 бомбы попали в крейсер «Киров». Многие самолёты противника оказались сбиты.

24 апреля 1943 года немецкие войска на Кубани оказались вынуждены прервать постоянные контратаки из-за больших потерь.

24 апреля 1944 года заново сформирован 2-й Белорусский фронт во главе с генерал-полковником Иваном Петровым.

24 апреля 1945 года войска 1-го Белорусского фронта северо-западнее Берлина заняли 4 города; юго-восточнее — форсировали реку Даме и заняли 5 пригородов, соединившись с наступающими с юга войсками 1-го Украинского фронта. В результате берлинская группировка противника оказалась поделена на две части. Часть соединений противника была окружена в лесах юго-восточнее Берлина. В то же время другие силы 1-го Белорусского фронта заняли 3 района в северной и восточной частях Берлина, Силезский вокзал и городские кварталы к северу и востоку от него. Южнее Франкфурта-на-Одере войска фронта овладели городами Фюрстенберг и Губен.

Части 1-го Украинского фронта заняли 4 района в южной части Берлина, а также город Гроссенхайн на дрезденском направлении. Одновременно 12-я немецкая армия начала контрудар на участке Тройенбритцен — Берлин против войск фронта.