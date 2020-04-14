Москва, 15 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

15 апреля

15 апреля 1943 года немецкое командование утвердило план наступления на Курской дуге «Цитадель».

15 апреля 1944 года войска 2-го Украинского фронта вышли на подступы к Яссам и Кишиневу, но, столкнувшись с сопротивлением противника, приостановили наступление.

Силы 4-го Украинского фронта вышли у реки Бельбек к внешнему обводу Севастопольского укрепленного района.

Войска Отдельной Приморской армии в Крыму освободили Алупку, Гурзуф, Симеиз и другие населенные пункты.

Скончался командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Николай Ватутин, тяжело раненый в перестрелке с диверсионной группой украинских националистов.

15 апреля 1945 года началась Моравско-Остравская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта в Чехословакии.

Силы 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили и уничтожили войска противника, отступавшие из Вены на север, тем самым завершив Венскую наступательную операцию. По её результатам большие потери понесла немецкая группа армий «Юг».