Москва, 12 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Война. Хроника 1941−1945 гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

12 апреля

12 апреля 1944 года правительство СССР предъявило Румынии условия перемирия. Они были отвергнуты румынским премьер-министром и кондукэтором (титул, аналогичный фюреру) Ионом Антонеску, однако приняты королём Михаем I. В связи с этим Антонеску был арестован (впоследствии передан компартии Румынии, затем СССР) и заменён генералом Константином Сэнэтеску.

Войска 2-го Украинского фронта в Румынии заняли города Фэлтичени и Дубоссары.

Силы правого крыла 3-го Украинского фронта освободили Тирасполь.

Войска 4-го Украинского фронта завязали бои на северной окраине Симферополя.

Части Отдельной Приморской армии завладели Ак-Монайскими позициями и подошли к Феодосии.

12 апреля 1945 года войска 2-го Украинского фронта в Чехословакии освободили город Скалица.

Части 3-го Украинского фронта заняли в Вене более 60 кварталов.